逾200項目參加航展　中國航天簽約逾500億人民幣

第14屆中國國際航空航天博覽會周三（9日）在廣東省珠海市進行第二日展覽，中國航天科技集團前一日攜100多項航天科技展品集中亮相，涉及200多個參展項目。集團周二（8日）與國家相關部門、地方政府、企業等簽署合作協議及合作意向，累計簽約金額逾500億元人民幣（約548億港元）。

珠海航展上，航天科技集團展出一比一空間站組合體展示艙，全景展示空間站「T」字基本構型。集團還通過宇航系統、防務系統、航天技術應用及冬奧專區三大展區展現航天科技高水平的創新成果。該集團另舉行重大項目簽約儀式，主要包括宇航、防務和航天技術應用及服務產業三大板塊，其中中國衞通與中航技進出口有限責任公司簽署衞星傳輸服務項目合約，合作探索「通訊衞星賦能多種無人裝備」。

直20直升機女飛行員徐楓燦亦亮相珠海航展，屬95後的她是中國陸軍首名初放單飛的女飛行員。當日在直升機靜態展示區，由徐楓燦為民眾解說直20機型。航天員葉光富亦到場參觀殲20隱形戰機，並進入駕駛艙內體驗飛行員的感受。

此外，陸軍合成旅首次亮相珠海航展，在珠海航展兵器館內排列整齊的主戰坦克、裝甲車輛、無人裝備等武器設備。合成旅指揮中心一比一複製陸軍在真實環境下的指揮狀態，體現出陸軍機械化、訊息化、智能化融合發展的最新成果。