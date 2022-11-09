台今增逾2.4萬宗本土新冠　擬分階段鬆綁口罩令

台灣周三（9日）公布新增24,798宗本土新冠病例，另多66人疫歿。中央流行疫情指揮中心表示，新症較上周三（2日）下降25%，整體呈現緩和的趨勢，但新症數字仍超過2萬宗，需持續注意防疫措施。當地擬分3階段鬆綁口罩令，本月將率先在戶外放寬。

指揮中心表示，新增的本土病例以新北市4,053宗佔最多，其次為高雄市、台中市和台南市。新增的死亡病例年齡介乎40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，大部分具慢性病史。其中一對40多歲的男女分別患有肝硬化和神經系統疾病，均曾接種3劑新冠疫苗，入院後做核酸檢測確診，隨後病情惡化不治身亡。男子死於新冠肺炎合併呼吸衰竭，女子死因則為新冠肺炎及腦炎。

指揮官王必勝周三表示，戶外口罩令將於本月鬆綁，相關細節仍在討論中；目前計劃分3階段鬆綁，第2階段才開始考慮室內部分，第3階段則是建議戴口罩但不強制。另外，台政府今年採購的第一批美國藥廠莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗70.3萬劑，將於周四（10日）上午抵達桃園國際機場。當局暫定於本月18日起提供12歲以上民眾接種追加劑使用，該批疫苗有效期至明年6月27日。