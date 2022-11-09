雙十節表演無人機隊大陸製　蘇貞昌下令徹查

台灣國民黨立委魯明哲周二（8日）在立法院院會披露，今年雙十節在嘉義縣故宮南院放煙花時，台無人機隊在夜空排列出圖案，但機隊使用的機具與軟件皆來自大陸公司。行政院長蘇貞昌聞言震怒，當場責成行政院政委羅秉成調查清楚。負責的台灣希望創新公司回應則指，無人機的核心飛控系統相關軟硬件屬自行開發設計。

魯明哲指出，表演無人機的操控系統，從機體、電池、控制系統、飛行圖樣、飛機韌體，全都是廣東深圳的高巨創新公司代工，只有電池的電來自台灣。他透露當日操作無人機時，廠商把電腦屏幕壓低，不讓安全人員發現編排系統屬深圳公司。他質疑，金門出現大陸無人機就拚命打下來，台總統蔡英文頭上有500至600架陸製無人機在飛卻不知道，形容是台灣之恥。

蘇貞昌怒斥，「寧可不要有這表演」，並要求相關部會包括交通部民航局、通訊傳播委員會及故宮等，責成羅秉成督導調查。立法院秘書處指出，煙花晚會由嘉義縣政府辦理，將對外說明調查結果。魯明哲又要求政府，調查台灣希望創新高層的相關公司進軍防衞工業一事。台灣希望創新回應指，表演無人機無關資訊安全的零組件，如摩打、電池等，基於成本和市場等因素，大多仰賴大陸廠商供應，又稱這是目前全球商用無人機產業的共同課題。