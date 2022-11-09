晤英國際貿易部副大臣　蔡英文促簽訂雙邊協定

台灣總統蔡英文周三（9日）上午接見英國國際貿易部副大臣夏漢仕（Greg Hands）率領的訪問團時，強調希望強化台英經貿互惠交流，促成雙邊簽訂投資貿易協定，期待英國可順利成為《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）成員，同時支持台灣加入。

蔡英文致詞時稱，夏漢仕上任不久便赴台參加台英經貿對話會議，展現英國政府對台灣的重視。近幾年，台英在科技、能源、經貿以及智慧城市等領域不斷深化合作關係，面對後疫情時代的挑戰，台灣願在半導體供應鏈重整上，協助全球進行最佳配置。台灣也期待與英國等盟友，透過前瞻技術合作、相互投資及金融支持等方法，共建更具韌性的全球供應鏈。她又表示，台方非常重視英方提出強化貿易夥伴關係，期待能進一步促進兩地貿易和相互投資。

夏漢仕表示，台英展開貿易對話已有25年，其中4次貿易對話是由他親自主持。今年是台英雙邊合作關係的重要里程碑，也象徵着雙邊夥伴關係的成熟。他指出，台灣在前所未有的挑戰下達成的防疫成就，贏得舉世欽佩。去年英國與台灣貿易量增長近25%，但他認為兩地不只有經濟跟貿易關係，也同樣擁有強韌的民主與制度，又稱支持台灣在離岸風電以至教育政策等發展。