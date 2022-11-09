柬埔寨式詐騙案現場曝光　20人關小房間遭蒙眼封口

台灣警方近日破獲台版柬埔寨式詐騙集團，救出58名受害人，並查出已有3人遭虐死。最新曝光畫面顯示，約20多人身體交疊被關在一間細小的房間內，各人手腳被綁，更有人被蒙眼或口塞毛巾，環境極其惡劣。警方指出，該集團成員都以代號互稱，包括已落網、被視為的幕後主腦的「海南」、「龍闕」；「龍闕」就是綽號「茶董」的37歲男子陳樺韋，而「海南」則是協助棄屍的其中一名疑犯。

案中遭虐死的受害人遺體，分別在桃園龜山、南投日月潭、南投台21線公路被尋獲。其中一名黃姓死者被找到時，遺體已風乾蠟化，頭顱也消失不見。死者哥哥周二前往南投殯儀館陪同檢方驗屍時，直言「希望兇手全部判死」。目前警方已累計拘捕28人，其中18人被收押，檢方調查發現陳樺韋是詐騙集團的幕後金主，相信仍有多人在逃。

為防止欺詐集團凌虐囚禁事件重演，新北市太平警分局周二（8日）巡查4間旅館，杜絕有民眾遭不法拘禁等情況。內政部警政署亦要求各地警方針對轄內旅宿業、日租套房及其他出租大樓、公寓等處所全面清查，避免有人遭不法拘禁。太平警分局周二對轄區內的多間旅館全面實施臨檢查察，主動與業者溝通及宣導，如發現異樣可透過通報機制立即反應，以預防罪案發生。