中美隱形戰機較量　華擁逾200架殲20

第14屆中國國際航空航天博覽會正在廣東省珠海市舉行，中國解放軍殲20隱形戰機亮相。有研究中國空軍發展的德國專家認為，根據參展的殲20隱形戰機機身編號，估計中國擁有至少200架同款戰機，比美國同等級的F22隱形戰機多。

研究中國空軍的德國專家魯普雷希特（Andreas Rupprecht）向美國軍事新聞網站《防務新聞》表示，兩架現身中國國際航空航天博覽會的殲20隱形戰機，機身分別印有CB0369及CB0370編號；CB00代表首批生產批次，上述戰機屬於第4批生產批次CB03，最後兩位數字分別代表第4批生產批次的第69架及第70架戰機。

魯普雷希特稱根據自己此前的研究，保守估計殲20隱形戰機第1批至第3批生產批次，分別有至少18架、46架、56架戰機；加上第4批生產批次的70架，以及大約18架小批量生產，所以中國擁有208架殲20隱形戰機。惟他周三（9日）在社交網補充，上述計法取決於外界認知的模式，不排除解放軍有意玩數字遊戲。

美國現役隱形戰機型號分別是F22及F35，前者被視為中國殲20隱形戰機的直接對手，但一早已經停產。美國軍事網站The War Zone報道，美國空軍擁有186架F22隱形戰機，當中只有125架分配到作戰部隊，餘下用於訓練、測試及評估。