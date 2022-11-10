內地昨增8824宗本土新冠　重慶爆疫一天一檢

國家衞健委周四（10日）通報，內地前一日新增8,824宗本土新冠病例，分別為1,133宗確診和7,691宗無症狀感染。本月以來，內地本土感染人數波動上升，從10月底的2千多宗飆升至近兩日超過8千宗，新症數創近半年新高，涉及31個省區市。

廣東省周三（9日）新增3,007宗本土病例，是內地新症最多地區。河南省和內蒙古自治區疫情未遏，單日新增病例各逾千宗。重慶市周三新增本土確診和無症狀感染病例各有123和633宗，該市沙坪壩區本月初出現新一輪疫情，至今累計報告感染者已逾千人，涉及九龍坡區、沙坪壩區、大足區等29個區縣。該市宣布自周三，中心城區各區每天將實行一天一次的區域核酸檢測，倡導中心城區人員非必要不離開中心城區範圍。重慶市中醫院近日不等核酸結果，搶救一名黃碼老人。

新疆自治區疫情未減，周三新增689宗本土病例，包括32宗確診和657宗無症狀感染。該自治區庫爾勒市當日宣布一名郭姓市民從方艙醫院轉送到醫院後死亡，但未提及死因。死者女兒其後在網上發文質疑，父親上月23日因核酸檢測異常被帶至隔離點，當時低燒、症狀輕微，惟之後3天開始出現劇烈咳嗽和呼吸困難。家屬曾要求社區讓郭男住院未果，直至本月1日他昏迷才送院，翌日凌晨離世。郭女稱父親雖年近70歲，但熱愛健身，平日身體很好，要求有關部門說明真相，交代他在隔離點8天期間的經歷，更聲明對傷害他的人「一個都不要放過」。