與柬簽18項合作文件　華提供2億人民幣援助

明年是中國與柬埔寨建交65年，兩國總理周三（9日）共同見證中柬簽署農業、基礎設施、教育、中醫藥、海關、科技、應對氣候變化等領域18項雙邊合作文件。柬埔寨媒體指，中方於會上宣布再向柬埔寨提供2億元人民幣（約2.18億港元）援助，以助改善當地民生。

當日下午，兩國總理在金邊和平大廈舉行會談。這次是新冠疫情爆發近3年來，中方首次外訪出席東亞合作領導人系列會議，並正式訪柬。中方表示，支持柬提升農業科技化、產業化水平，擴大進口該國優勢農產品，推進大項目建設，支持柬加快推進工業化。中方同時幫助柬開展掃雷行動，落實好援柬道路、醫療、供水等項目，並深化科技、教育、文化等領域合作，增加兩國直航航班，歡迎柬留學生赴華學習。

柬埔寨總理洪森表示，柬中是鐵杆朋友，柬方堅定奉行一個中國政策，願與中方加強貿易、投資、農業、能源、基礎設施、公共衞生、人文等領域的交流合作，推動兩國關係與合作深入發展。除舉行會談，中柬代表又共同見證金邊至西哈努克港高速公路通車、西哈努克省低碳試點項目揭牌，以及柬華理工大學孔子學院揭牌儀式。