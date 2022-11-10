中國空間站1比1展示艙首現航展　太空雷達亮相

正在廣東省珠海國際航展中心舉行的第14屆中國航展，除有大量先進武器裝備亮相外，中國航天科技集團亦首次展示1比1空間站組合體展示艙，讓觀眾近距離了解中國「太空之家」，體驗中國載人航天的最新科技成果。展上亦首次展出SLC18空間監視目標有源相控陣雷達，高逾10米，具備對低軌衞星等空間目標搜索捕獲、跟蹤測量、軌道計算和編目預報等功能，主要用於執行空間目標監視任務。

中國空間站由天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙組成，呈「T」字基本構型。展示艙內呈現天和核心艙和問天實驗艙中的航天員睡眠區和衞生區。天和核心艙內擺放航天員食品，供參觀者了解他們在空間站內的生活。除空間站組合體展示艙外，宇航展區又展出長征五號B火箭、新一代載人運載火箭、重型運載火箭等新一代運載火箭家族和捷龍三號火箭、商業火箭沙盤、多款先進火箭引擎、氣象衞星觀測體系、多款衞星及產品。

在防務展區，展品包括對地打擊武器系統、防空導彈武器系統、無人系統等一批最新型、家族化軍貿產品，包括A100G、A200、A300火箭武器系統，M20、M20B導彈武器系統，HQ16FE中遠程防空導彈系統，防空反導反無作戰體系和靶彈系統等。在冬奧專區，則首次展出北京冬奧會開閉幕式主舞台系統、主火炬、手持火炬等展品，以及各種展示氫能、高端裝備、智慧產業、節能環保、新材料等領域的航天技術轉化成果和應用。