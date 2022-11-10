內地全民到2025年　擁功能完備電子健康碼

內媒周四（10日）報道，國家衞生健康委、國家中醫藥局、國家疾控局近日印發《「十四五」全民健康信息化規劃》，爭取到2025年，初步建設形成統一權威、互聯互通的全民健康信息平台支撐保障體系，基本實現公立醫療衞生機構與全民健康信息平台聯通全覆蓋，屆時每名居民都有一個功能完備的電子健康碼。

該規劃提出到2025年，二級以上醫院基本實現院內醫療服務信息互通共享，三級醫院實現核心信息全國互通共享，全員人口信息、居民電子健康檔案、電子病歷和基礎資源等數據庫更完善。規劃亦要求，統籌推動全民健康信息平台建設，完善國家全民健康信息平台功能，構建傳染病監測預警與應急指揮信息平台，並拓展「互聯網+醫療健康」服務。

規劃列出8個方面主要任務，包括集約建設信息化基礎設施支撐體系，健全全民健康信息化標準體系，深化「互聯網+醫療健康」服務體系，完善健康醫療大數據資源要素體系，推進數碼健康融合創新發展體系，拓展基層信息化保障服務體系，強化衞生健康統計調查分析應用體系，以及加固網絡與數據安全保障體系。