曾參與對台任務　彩虹4航展示範AI識別目標

由航天彩虹無人機股份有限公司研製的彩虹系列無人機，在第14屆中國航展上首次全譜系亮相。彩虹4無人機周四（10日）中午在廣東省珠海市進行飛行表演，期間更示範了人工智能（AI）自動識別目標。

彩虹4是中國大陸自主研發的多用途無人機，可軍民兩用。資料顯示，作為一種體形較大的無人機，該機起飛重量達到1.35噸，續航距離達5,000公里，且能在7,000米高空持續巡航，滯空時間逾30小時。由於該機效率高，又能攜帶大量武器裝備用於實戰，因此是該領域中出口最多的機型，據報已外銷200多架，在多國的反恐作戰中發揮重要作用，還創下兩架飛機在6天內飛行200小時的紀錄。該機已執行超過7,000架次的國外任務，累計飛行任務持續時間達4萬多個小時。台灣國防部今年9月曾表示，一架彩虹4無人機曾進入台灣西南空域。

除軍事用途外，彩虹4海洋應用型無人機可掛載衞星通訊系統、高清光電載荷、合成孔徑雷達、激光雷達、高清CCD相機、高光譜相機、船舶自動識別系統、語音中繼電台等多個載荷，進行海上廣域搜索和查證識別，提升海洋監測效率。該機完成了中國首次大型無人機海洋應用作業飛行，還與國家交通部合作，利用無人機開展海事監管。