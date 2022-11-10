江歌遺體局部照片疑遭外洩　母報警投訴

中國女留學生江歌2016年在日本被好友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友陳世峰殺害，江母江秋蓮以侵犯江歌生命權對疑鎖門拒救的劉暖曦提出起訴。江秋蓮近日發現，有網民在社交平台發布疑似江歌遺體局部的照片，稱是江歌案卷宗中的內容。她周三（9日）早上報警，並在微博投訴。

網上出現疑似江歌遺體局部的照片，包括其雙手和頸部受傷等情況。內容配文闢謠稱：「雙手沒有嚴重受傷。雙手並非網絡造謠的受傷嚴重，實際手部的刀傷少而淺，特此闢謠。」內媒周四（10日）指出，公布江歌案詳情的帳號於2014年註冊，簡介為求真小組，調查陳世峰仇殺案真相，IP歸屬地是遼寧。該帳號長期關注江歌案，不定時發布案情細節，包括案發現場的照片、江歌被害時的隨身物品照片及清單、她與劉暖曦的聊天紀錄等，亦涉及爭議內容。

江秋蓮表示，她可以確定該帳號發布的是江歌案卷宗中的內容，又稱只有她和劉暖曦有日本刑事案件的卷宗。有律師指出，江秋蓮可要求發布者刪除內容賠禮道歉，或者追究其民事侵權責任。律師又指，如內容屬於真實案件資訊，屬侵犯江歌私隱權，可要求他人對此承擔相應責任；如網民非法獲取江歌個人資訊，可能要承擔刑事責任；如上述訊息為捏造或散播包含他人不實情況的虛假訊息，可能構成名譽權侵權，需承擔民事侵權責任。