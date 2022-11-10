封控學院缺物資　歷史園區建方艙惹質疑

河南省鄭州市新冠疫情嚴峻之際，近日傳出全國重點文物保護單位之一的鄭州二砂文化創意園建設方艙醫院（醫學觀察點）。鄭州市相關部門周三（9日）證實事件，強調不會損壞文物本體。另外，當地一間大專院校持續實行靜默管控，防疫物資日漸缺乏，向外界發求助信後引起關注。

網上流傳鄭州二砂文化創意園建設方艙醫院的影像，民眾質疑此舉是否合規。相關部門負責人表示，在二砂建設方艙醫院借用的是閒置廠房，而非改造；針對「60年歷史的天窗玻璃被敲碎」之說，實際上是為了應對冬季將至，更換廠房早已損壞、透風的玻璃，不會影響文物本體。由於建設並不涉及改造文物本體，也不改變文物外觀，只是臨時使用空間，因此不需報批。

鄭州航空工業管理學院校友總會近日發出《致全體校友、社會愛心人士的公開信》，指該校疫情防控形勢嚴峻，近3萬名師生被封在校並實行靜默管控，各類防疫物資、生活物資消耗巨大，資金吃緊。該校楊老師證實防疫物資及生活用品缺乏，如有要捐物資可直接發到信上留的地址。

此外，鄭州富士康廠房受疫情影響，缺工嚴重。內媒周四（10日）報道指，河南省部分鄉鎮已收到協助鄭州富士康招工的任務，並向管轄村鎮分配人數指標。有匿名受訪者透露自己所在轄區情況，稱「目前每個村要求一個」。