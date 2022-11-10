電商用戶增長放緩　雙11「狂歡」不再

內地在疫情反覆、消費疲軟等不確定因素下，今年雙11是電商巨頭歲末衝刺業績的最重要一戰。但這網絡購物節走到第14個年頭，已經進入存量市場，銷售數字不再輕易被帶動。有經濟研究員表示，今年的銷售數據「能穩住就是一個勝利」。

今年雙11大促銷進入倒數，但有消費者對內媒表示，今年購物節自己一單都沒有買。不過，多家電商巨頭都依然強調自己的銷量大幅增長。天貓提供的數據顯示，10月31日其第一波售賣開始銷售1小時，已有上百個品牌成交額過億元人民幣。京東則自同日晚上8時開始的28小時內，累計售出逾5.5億件商品。抖音宣布，雙11開賣當天，抖音商城交易額同比增長約6.3倍。儘管電商聲稱銷售報捷，但購物節增速放慢已是不爭事實。

據電商研究中心網經社電商大數據庫顯示，2021年雙11全網交易額同比增長12.22%，增速創史上最低。曾經盡享人口紅利的網上電商，如今已進入存量市場。今年7月，阿里公布其內地市場年度活躍消費者超過10億，京東和拼多多披露的年度活躍用戶也分別達5.8億和8.8億。然而，第49次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至去年12月，內地網民規模為10.32億。當網上消費已滲透到所能觸及的地方，加上新興流量渠道不斷湧現，電商巨頭集體面臨用戶增長放緩的瓶頸。