冰雪大世界6死火災　由工人違章電焊引發

浙江省杭州市杭州灣建材裝飾城內的杭州互動冰雪文化旅遊發展有限公司（冰雪大世界）今年6月9日起火，造成6死，包括2名消防員殉職，另有19人受傷，8人被刑拘。內媒周四（10日）報道，事故調查報告近日公布，指直接起因為工人違章電焊切割作業時，熔渣引燃管道保溫材料殘片和裝飾裝修材料所致。

這次事故建築物過火面積達600平方米，直接經濟損失逾3,057萬元人民幣（約3,310萬港元）。調查報告顯示，男員工在冰雪大世界進行消防管道維修時，違章電焊切割作業，熔渣引燃了位於冰雪大世界二層冰雕區7-F立柱北側與冰牆之間縫隙下部掉落的管道保溫材料殘片和裝飾裝修材料。事故調查排除遺留火種、電氣故障、物品自燃、人為放火等可能性。

報告又指出，災情迅速蔓延原因包括冰雪大世界內大量使用聚氨酯保溫材料等，導致起火後煙氣蔓延速度快；建築內區域之間防火分隔措施和防煙措施設置不到位，亦令火勢一發不可收拾。火災發生後，聚氨酯、仿真綠植等材料燃燒產生大量高溫有毒煙氣，加上建築外牆原窗口被保溫牆封閉等，增加民眾逃生難度和消防施救難度，造成人命傷亡。