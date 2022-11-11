白宮：美中領導人將於下周一印尼G20峰會期間會晤

美國白宮周四（10日）表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平，將於下周一（14日）在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會期間會晤。

白宮發聲明表示，兩位領導人將會就維護和深化美中溝通渠道、負責任地管理競爭，以及在雙方的利益一致的地方共同努力等議題作討論，尤其是應對影響國際社會的跨國挑戰；兩人還會討論一系列地區和全球問題。

今次將是拜登上任以來，與習近平首次面對面會晤。在峰會前幾周，美國和中國官員一直就拜登和習近平的會面問題作商討。拜登本人周三（9日）也曾表明，計劃在G20峰會上與習近平商討多個議題，包括台灣問題、貿易及中俄關係等。惟拜登強調，他不願在美國對台原則上作根本讓步；並指雙方將在會談表達各自的紅線，並了解對方的根本利益，判斷會否發生衝突，以及如何化解。

不過，有美國政府高級官員告訴記者，美方預計下周的美中領導人會面不會達成任何具體協議，也不會發表任何形式的聯合聲明；而該次會晤是兩國領導人更好地了解對方立場並「為兩國關係奠定基礎」的機會，以確保美中競爭依從規則。