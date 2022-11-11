全省昨增3007宗本土新冠　海珠區再延長社區管控

廣東省新冠疫情未有放緩迹象，該省衞健委周五（11日）公布，前一全省新增3,007宗本土病例，其中廣州市新增2,824宗。海珠區周四（10日）晚宣布再延長社會面防控措施至下周日（13日）午夜12時，社區小區、城中村、產業園區嚴格實行封閉式管理，入口嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時核酸證明。每天每戶可安排1人外出購買生活必需品，或以無接觸式領取網購物品。

廣東省周四新增本土確診和無症狀感染病例各有546和2,461宗，廣州分別佔466和2,358宗。海珠區自上周六（5日）起實施管控，至今已兩度延長有關措施。交通管控方面，地鐵、巴士、的士、網約車暫停服務。內環路、華南快速、南環高速、南沙港快速路保留作為跨區通道，上述通道在海珠區內的出入口封閉。全區其他路段實施臨時交通管控，除保障車輛外，其他車輛（包括電動單車）一律禁駛。各大專院校繼續實施封閉管理，中小學、幼稚園暫停返校。校外培訓機構、託育、託兒機構暫停服務；養老院、月子中心等封閉管理。

廣州市周四舉行的疫情記者會稱，荔灣區疫情呈現零星散發和局部聚集態勢，需高度警惕。番禺近日連續報告社會面新增感染個案，傳播鏈條長，部分感染來源不明，存在家庭、工作作場所聚集現象。