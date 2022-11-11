太魯閣號出軌49死案　李義祥一審判囚7年10個月

台灣太魯閣號列車去年4月2日在花蓮縣清水隧道北口，撞上滑落斜坡的工程車導致出軌，造成49死213傷，為台鐵近60年最嚴重事故，事後有9人被起訴。花蓮地方法院周五（11日）一審宣判，主要被告、釀禍的工程車司機李義祥過失致死及違反政府採購法罪成，合併判囚7年10個月，而肇事逃逸部分則判無罪；另有一人獲判無罪，其餘7人分別判囚10個月至8年10個月不等。

花蓮地院周五早上針對太魯閣號事故案宣布一審判決，義祥工業社負責人李義祥等被告到庭聽取判決。李義祥過失致死罪判5年、違反政府採購法判3年，合併執行上述刑期，併科50萬元（新台幣，下同，12.5萬港元）罰款。案中唯一名是台鐵公務員的被告、台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益，明知工程進度落後，仍於標案管理系統填載不實內容，過失致死罪成判4年10個月、偽造文書罪成判4年2個月，合併執行8年10個月，是所有被告中判刑最重。家屬曾要求以故意殺人判罪，但法官認為仍以過失致死為主，未變更法條。

其餘7名被告方面，越南外勞華文好被控過失致死，但獲判無罪。李義祥合夥人林長清判囚2年8個月，併科50萬元罰款。聯合大地監造主任李進福過失致死等罪成，合併判囚7年2個月。聯合大地安全衞生管理人員張齊富財過失致死判囚4年半；中琰顧問專案經理郭國振過失致死判囚4年2個月；東新營造負責人黃平和判囚2年半；東新實際負責人黃文利逃漏稅及偽造文書，合併判囚10個月，可易科罰金。另東新營造違反政府採購法，判罰100萬元（約25萬港元），扣案所得337萬餘元（約84萬港元）沒收。

罹難者家屬有15人，由委任律師陳孟秀、家屬代表王薇君陪同到庭。其中一名家屬陳小姐表示，這段時間的等待很漫長，心中一直很忐忑，直言不管判決怎麼樣，他們每天想念的人永遠不可能再回來，希望該有的刑度可給他們公平正義。花蓮地檢署在判決出爐後表示，針對李義祥肇事逃逸無罪部分，以及華文好過失致死無罪部分都會上訴。