美警告台海衝突勢挫環球經濟　與歐洲訂應急方案

英國《金融時報》周五（11日）報道，美國國務院近日警告歐洲盟友，台灣海峽一旦爆發衝突，將觸發巨大的全球經濟震盪，美歐官員已開始商討如何應對可能的台海衝突。

多名知情人士透露，國務院與歐盟委員會和歐洲國家官員分享由數據分析公司Rhodium Group編製的報告，內容預計中國大陸封鎖台灣可導致全球經濟每年損失2.5萬億美元（約19.5萬億港元），台灣會蒙受最大損失，對大陸的經濟影響同樣巨大，連帶重創環球經濟，特別是東南亞地區。產業方面，依賴半導體的供應鏈最受影響，包括汽車、伺服器、電腦、手機等。由於大陸企業是發展中國家的重要夥伴，台海衝突或令十多個新興經濟體陷入經濟危機。

報道指，華府利用上述分析展示台海衝突勢影響歐洲國家，美歐正討論怎樣準備應對可能衝突，部分官員相信制訂並公開討論應急計劃，可成為震懾北京的戰略之一。美歐官員同時相信，有必要強調台海衝突對全球經濟的影響，從而爭取國際支持，美方又以俄羅斯攻打烏克蘭為例，證明有需要訂立應急方案。國務院發言人拒絕評論事件，僅稱和平穩定的台灣海峽符合美國利益，這是國際關注的議題，美方會在遵守長期的「一中政策」下支持台灣。