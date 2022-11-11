美國海關扣押中國進口太陽能設備　價值數億美元

英國傳媒周五（11日）報道，美國海關及邊防局（CBP）根據一項禁止中國新疆地區產品進口的法案，本年6月以來已扣留逾千批價值數億美元的太陽能設備，或衝擊拜登政府為應對氣候變化，推動美國能源轉型所做的努力。中國外交部發言人趙立堅周五回應，促美方立即停止對中國光伏企業的無理打壓，盡快放行有關被扣太陽能組件，中方將繼續堅定維護華企的正當合法權益。

報道指，《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA）生效後，CBP從6月21日到10月25日，共扣押1,053批太陽能設備。根據聯邦法律，CBP不會透露製造商或貨物總數。有知情人士透露，扣押的產品包括太陽能板和多晶矽電池，主要來自中國製造商隆基綠能（Longi Green Energy Technology）、天合光能（Trina Solar）和晶科能源（Jinko Solar），容量可能高達10億瓦特。

知情人士指由於擔心會有更多貨物扣留，3家企業已停止向美國出貨，它們佔美國太陽能面板供應三分之一。隆基綠能和天和光能並未回應報道，晶科能源則表示，公司正與CBP合作，證明產品與強迫勞動無關。UFLPA假設來自新疆所有產品都是強迫勞動所製造，要求生產商在清關前，出示進口設備、原物料的採購文件。CBP發言人表示，一切取決於進口商提交所需文件的速度。