內地院校掀爬行熱潮　網民稱助宣洩壓力

面對新冠疫情持續不退，內地堅持動態清零防疫政策，令不少涉疫大專院校學生長時間被封控在校園和宿舍內。早前有大學生創作紙板寵物，一時間掀起熱潮。最近多地大學校園內更興起集體爬行，有人透過社交群組號召同學一起爬，甚至舉辦爬行大賽。網上有人認為這是學生宣洩壓力的方式，也有人呼籲校方和相關部門關心大學生的精神狀況。

內地大學校園掀起的爬行風潮，具體原因目前沒人說得清楚。曾有大學生在網上留言稱，「我都不知道沒有疫情的正常大學生活是甚麽樣子」。對這幾年沒有社團活動，有大學生在網上留言「我的青春就在封校中度過了」。有網上號召爬行活動的發文者表示，參加者一定要遵守學校的防疫措施，甚至在參加前做核酸檢測。有人則製作解說圖，介紹各種爬行的動作。

對校園爬行活動，有支持者認為「爬行的方式會讓你的注意力更加的集中，從而放鬆心情」；有人表示羡慕，希望自己的學校也有類似活動。但有人表示看到大學生爬行感覺「可憐」、「心酸」。也有分析稱，這不過是封校大學生的自娛自樂活動，早已流行過。另網民稱有活動遭人舉報，發起人被校方約談，顯示這熱潮已引起廣大社會關注。