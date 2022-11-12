警員騙老人77萬新台幣　判囚9年11個月定讞

台灣宜蘭縣一名警員利用執行護鈔、防詐勤務，前年起分別向一名老翁和一名老婦共詐騙77萬元（新台幣，下同，約19.3萬港元）。台灣二審二審依公務員利用職務上機會詐取財物罪，判他監禁9年11個月，他其後上訴，最高法院近日駁回定讞。

台媒周五（11日）報道指，29歲警員陳喬庭自2013年10月起任職宜蘭縣警羅東分局公正派出所，曾因熱心助人而登上媒體版面並被譽為「暖警」。調查指，陳在犯案前已屢向同事借錢，在去年執行護鈔勤務期間，他見92歲陳姓老翁到銀行提領40萬元（約10萬港元），就向對方表示可協助保管現金，有需要可到派出所領取。但老翁幾日後到派出所領錢時，陳喬庭卻否認此事，其他警員亦表明並無此項服務。所長詢問時見陳喬庭支吾以對，才揭發事件，及後發現他早在前年11月26日就以「誘騙車手」為由，向一名78歲林姓婦人詐取37萬元（約9.3萬港元）。

宜蘭地院批評陳喬庭利用警員身份詐騙老人，違背警察職責、影響社會秩序，因而判囚10年。陳認為自己過往克盡職守，只是因父親遭地下錢莊逼迫，在父親需索無度下才犯案，他表示願意賠償並希望上訴能減刑。陳在高院審理期間與老翁達成和解，高院認為他尚知悔改。但在二審宣判前他卻未實際還錢，刑期僅略減1個月，並褫奪公權3年。