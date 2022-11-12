內地增近1.2萬宗本土新冠　大部分屬無症狀感染

國家衞健委周六（12日）通報，內地前一日新增11,803宗本土病例，分別為1,452宗確診和10,351宗無症狀感染。其中廣東新增3,756宗新症佔最多，大部分屬無症狀感染。珠海市發現一名核酸異常人員疑染疫，其曾於周四（10日）進入航展中心部分場館內，經研判後風險可控。

北京市周五（11日）新增116宗本土病例，其中昌平區再爆校內感染。中國石油大學接獲北京市昌平區疾控中心通知，指學校內一名教職工檢測顯示染疫，至周五再有居住在校內公寓的學生的混管檢測顯示受感染。另外，河南省委常委會召開會議，研究部署疫情防控工作，強調嚴防一刀切、層層加碼，但亦需在最短時間內實現隔離點和社會面「雙清零」，盡快恢復正常生產生活秩序。

黑龍江周五新增254宗本土病例，哈爾濱市疾控中心表示，該市此輪疫情呈現多點散發和局部聚集性疫情相交織的特點，包括相對獨立的3宗疫情，至少來自2個流行毒株，一宗聚集性疫情同時有4條傳播鏈。疫情特點呈現明顯的服務場所、工作場所和家庭聚集性，涉及銀行網點、美甲店和醫療美容等經營服務場所。