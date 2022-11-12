連續4天逾3千宗本土新冠　疑染疫者曾赴航展

廣東省連續4天錄得逾3千宗本土新冠個案，周六（12日）公布前一天新增3,756宗本土新症，包括760宗確診和2,996宗無症狀感染，絕大部分在廣州市。廣州市疾控中心黨委書記新聞發言人張周斌表示，當地流行的毒株是Omicron BA.5.2，傳播速度快，在一天內可完成感染到傳播的過程。珠海市在社會便民採樣點發現一名核酸異常人員疑染疫，曾於周四（10日）到正在珠海舉行的中國航展。

珠海市疾控中心周六（12日）發布最新消息稱，珠海市在社會便民採樣點發現一名核酸異常人員，曾於周四到航展中心部分場館，但全程規範佩戴N95口罩，經研判後風險可控。珠海疾控稱，周五（11日）是第14屆中國航展公眾日第一天，要求參加觀展人員嚴格落實個人防護措施，規範佩戴好N95口罩，進入室內場館及餐廳必須掃場所碼，進場後保持一米距離，參展路線單向流動。有參展商收到來自珠海航展的短訊緊急通知顯示，周五航展現場所有工作人員、參展商在上崗前，要到就近核酸採樣點做一次核酸檢測。

張周斌受訪說明當地疫情的報道周六刊出，他提到優化防控工作的二十條措施涉及疫情防控的各方面，廣州除了隔離期限的調整、密切接觸和次密切接觸的甄別調整，其他方面也要逐步落實，其中針對風險區域的調整挑戰很大，特別是人口非常密集的城中村，要更加科學地完成現場調查和勘察。他提到，當地流行的BA.5.2具潛伏期更短、傳染性更強、隱匿傳播能力更強的特點，因此監測預警多點觸發聯動的機制亦要強化，只有通過快速發現、快速處置，才能用最短時間控制疫情。