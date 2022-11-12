台男涉打死母親藉口醉酒斷片　檢方聲押獲准

台灣嘉義縣一名46歲張姓男子周五（11日）涉嫌毆打89歲張姓母親，後者傷重不治身亡。死者被發現時，倒在樓梯上頭部卡在欄杆，且全身擦挫傷，不似跌倒出現的狀態或造成的傷勢。張男被捕後辯稱，事發時醉酒，不記得當時情況。警方隨後以殺害直系血親尊親屬罪嫌，將他移送檢方調查，檢方周六（12日）向嘉義地院聲押獲准。

警方調查發現，報案的洪姓女子是張姓母子的共同友人，死者生前曾向洪女致電求救，指「快來救我，快被兒子打死了」。事發後，張男亦曾致電予洪女求助，指「我媽媽都不動了」。洪女獲悉趕到其住處，但為時已晚，只看到張婦的死狀。張男向警方解釋母親是跌倒致死，自己當時有喝酒，不記得發生甚麼事情。

惟法院指，張男雖否認涉事，辯稱是母親跌倒所致，但有證人證詞、現場照片等證據，加上死者身體多處受傷，顯然非跌倒造成。法院指出，張男的犯罪嫌疑重大，且有高度逃亡的可能性，加上張男手段兇殘，有羈押必要性，裁定羈押。檢方表示，張婦周五凌晨被洪女發現倒在住處樓梯位置，頭部還卡在樓梯間的欄杆之間，呼叫亦未有反應。救護人員到場發現，張婦已明顯死亡，沒有送醫。

警方調查發現，死者右腳有明顯撕裂傷，樓梯上有血漬，身體俯趴地上，死因不單純。檢方驗屍後認為，死者全身傷痕纍纍，生前疑遭長時間毆打造成。警方表示，張男疑患有思覺失調症，有就醫紀錄，曾有多次家暴報案紀錄。張男脾氣暴躁，常與鄰里發生糾紛，日前再度與鄰居發生衝突，對方更提告傷害。