客運巴士失控側翻4死15傷　司機被控制

黑龍江省北安市一輛客運巴士，周五（11日）載着37人在伊齊高速公路行駛時，因雨雪天氣、路面結冰，失控發生側翻。事故造成4人死亡，15人受傷入院，其中2人重傷，另有17人在門診留置觀察。肇事司機已被公安機關控制。

北安市公安局警情通報指，事發於周五下午1時23分左右，在黑河往哈爾濱方向的伊齊高速K167公里處。涉事客運巴士屬於黑龍江省寰眾運輸有限公司，由黑河駛往哈爾濱，核載39人。事發時車上有36名乘客及1名司機，並無超載。接報後，北安市啟動應急響應機制，開展現場救援、醫療救治、事故調查、善後處置等工作，具體事故原因正在進一步調查中。

當地人透露，今次事故車輛的有黑河學院返家學生。一名學生家屬稱，其外甥是黑河學院學生，當時在車上，家人知道這件事後正趕往北安市，其外甥傷勢不重。另一名黑河學院學生家屬指，兒子亦捲入車禍，已在醫院做完檢查無恙。當地一名建材公司老闆表示，其司機開貨車經過時，看到很多交警都在趕往現場，發生交通擠塞；又指該處屬於半山區，坡長且彎路多，下雪後路很滑。黑河市當天的氣溫只有零下8℃到零下2℃。