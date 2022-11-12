內地優化20條防疫措施　多地開會整改

國務院聯防聯控機制周五（11日）公布進一步優化防控工作的20條措施，國務院副總理孫春蘭指優化防疫措施，不是放鬆更不是躺平。北京、廣東、河南、河北、海南等多地緊急召開會議，連夜整改，並按照規定實行新防疫措施，嚴防出現層層加碼、一刀切問題。廣東深圳市、廣州市等地已即日把入境檢疫「7+3」改為「5天集中隔離+3天居家隔離」。

四川省成都市周五晚召開防疫工作電視電話會議，強調最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，避免簡單用大面積靜態停擺代替精準防控。針對層層加碼等問題，當局加強監督執紀和通報曝光力度，造成嚴重後果的將被嚴肅問責。新疆亦召開擴大會議，要求最大限度減少管控人員，在隔離轉運、人員流動、醫療服務、疫苗接種等方面採取更為精準的舉措，切實糾正簡單化、層層加碼等做法，避免戰線擴大、時間延長。

目前廣東深圳市、廣州市和海南三亞市等地已按最新規定對次密切接觸人員解除隔離，自周五傍晚6時起不再篩查相關人員。其中深圳市衞健委周六（12日）發布出行防疫政策，強調離開當地需持有48小時內核酸檢測無受感染證明；高風險區來（返）深人員要實施7天居家隔離，社區暴發地區來（返）深人員則實施「3天居家隔離+4天居家健康監測」。