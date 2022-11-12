隔離少2天省30%資源　內地不排除再調整

國務院聯防聯控機制周六（12日）在北京召開新聞發布會，多部門回應優化20條防疫措施相關問題。針對各地區、城鄉的醫療衞生資源不足、分布不均衡，包括隔離房間、流調人員不足等問題，國家衞健委新聞發言人米鋒回應稱，上述措施實行後，能明顯緩解各地疫情處置當中遇到的障礙，用更小代價和更短時間控制疫情在最小範圍內。其中隔離時間少2天，可節省30%隔離資源。對於會否逐步取消集中隔離，會上不排除進一步優化調整。

外界擔憂相關措施實施後，會帶來更大傳播風險。國家衞健委副主任雷海潮表示，內地經過兩年多的防控實踐，在疫苗、藥物等方面有進步，要因應時勢調整優化防控舉措，相關措施亦經過專家科學論證，確保積極穩妥、風險可控。當局強調，相關措施是完善第九版防控方案，不是放鬆防控，更不是放開和「躺平」，但堅決整治層層加碼等問題，各地已成立整治層層加碼工作專班。

有記者問及，貨車司機在各地受到不同程度層層加碼的影響，導致通行不暢或權益受侵害。交通運輸部運輸服務司副司長韓敬華回應稱，該部門嚴禁擅自關停關閉交通物流基礎設施和限制運輸服務；嚴禁以車籍地、戶籍地為依據，或有涉疫地區行程為由限制貨車通行等。當局將加大通報、公開曝光力度，強化警示震懾效應，堅決防止層層加碼等問題反彈，確保交通物流運行順暢。

會上又說明「7+3」檢疫縮短至「5+3」的理據，指第九版防控方案是今年6月正式發布，4月至5月間曾在全國7市進行試點，當時流行變種毒株Omicron BA.1和BA.2，密切接觸者5天內檢出染疫的比例是89.1%，7天是97.3%，故有「7+3」的安排。7月至8月再評估方案，當時流行Omicron BA.5和BA.5.2、BA.2.76，3天內檢出染疫比例是81.4%，4天達90.1%，5天達到94.5%，7天達到99.7%，故將隔離期限進一步縮短至「5+3」。