陸075型兩棲攻擊艦安徽號服役　台研應對戰術

解放軍周四（10日）公布，新型075型兩棲攻擊艦安徽號近日在某海域組織實戰化訓練，預示其入列並正式服役，外界認為很可能編入東部戰區。台軍方人士周六（12日）指出，過去曾有解放軍武裝直升機侵擾台西南空域的紀錄，包括從075型兩棲攻擊艦起飛，對台軍事威脅程度確實有增加，但台軍已有充分掌握及研擬出應對戰術戰法及策略。

台軍方人士表示，075型兩棲攻擊艦是排水量達4萬噸的大型艦艇，以台產雄風及美製魚叉反艦導彈掌握其動向及鎖定瞄準，是最好的備戰方式，可令陸方不敢輕舉妄動；至於艦載直升機的動向，海軍雷達系統可有效掌握，並以各型艦艇配備的艦載防空導彈反制，已在歷年演習驗證各項戰術戰法。

該人透露，解放軍上月曾派兩艘075型兩棲攻擊艦海南號和廣西號組成登陸輸送群，在南海海域進行聯合立體登陸、海上航行補給等多個課目的訓練考核，未來類似聯演只會更多，甚至在接近台灣的東南或西南海域舉行。海南號和廣西號分別隸屬南部戰區與東部戰區，大陸軍事自媒體指安徽號很可能編入東部戰區，令該戰區配備兩艘「小航母」。