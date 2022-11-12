鄭州文物建築停建方艙　北京救護車疑遲到長者病發亡

河南省鄭州市防疫部門近日在鄭州重點保護的文物建築，建設方艙醫院；經居民投訴後，已停止建設。另在北京市朝陽區周四（10日）傳出有長者心臟病發，但因沒防護服，救護車未能及時開出小區，拖延近3小時，疑因此延誤治療身亡。朝陽區委區政府成立調查組開展調查，周六（12日）通報相關情況，接報後逾半小時才為長者急救。

有居民指，位於鄭州市中原區第二砂輪廠舊址的二砂文化創意園區建設方艙醫院，施工期間造成建築物玻璃破碎、牆身受損。鄭州市相關部門回應指，建設經過國家文物局同意，方艙將建在閒置廠房中，並不會對文物的本體造成破壞性影響；又指由於不涉及改造或改變文物外觀，不需上報批准。國家文物局發布通告稱，應不會再次出現有關行為。附近居民周六證實，施工工人已逐步撤離現場。

朝陽區政府通報，該區一處居民家中有長者疑似突發心臟病緊急求助，救護車在接報後6分鐘派出救護車，但逾半小時後才抵達民居樓下，再為病人持續心肺復甦近30分鐘後，病人生命迹象仍未恢復，家屬最終放棄搶救，之後醫生開具死亡證明，送至殯儀館。當局對此表示沉痛哀悼，對死者家屬表達深切慰問。