內地不法分子出售身份證　最平300人民幣有交易

內媒上周六（12日）報道，內地有不法分子在多個社交平台及招聘軟件出售「身份證」，索價約300至1,500元人民幣（約330至1,650港元），有賣家甚至自稱「10年老師傅」，讓買家放心購買，引起關注。

報道指，買家只需在社交平台上搜索「sfz」（身份證暗語），便會出現多個相關帳號。不過賣家非常謹慎，會不斷讓買家轉加多個小號，始談論身份證買賣事宜。這些身份證買賣一般分3種，包括發送相應資料「度身訂造」、僅供選擇性別隨機發貨，及別人丟失的真實身份證。至於發貨問題，賣家指有自己的發貨渠道，毋須實名登記，更指「質量可以放心，基本上都是做老客戶的（生意）」。

有賣家揚言自己有渠道收集別人丟失的身份證，更能按買家要求，回收指定年齡性別的真實身份證。有內媒曾根據賣家提供的真實身份證資料，打探是否真有其人，最後發現確有一個符合有關資訊的人，惟聯繫不果。執法部門曾多次嚴厲打擊整治偽造、買賣居民身份證違法犯罪行為，截至2019年，各地公安機關共破獲逾3.2萬宗偽造、買賣居民身份證案件，抓獲1.6萬涉案人士，繳獲大批偽造居民身份證，但相關行為至今仍然猖獗，轉在網絡上暗暗進行。