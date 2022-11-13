罰小學生集體自摑10多下　2老師道歉

湖南省湘潭市近日有家長發現孩子不願睡覺，在反覆追問下得知因為孩子的班裏有學生搗亂，導致音樂老師與班主任先後要求整班學生大力自摑10數次和到操場罰站直到下課。家長在溝通後派出代表和學校交涉，兩名老師已於上周四（10日）向學生和家長道歉並獲得諒解。

內媒報道，其中一名家長張先生表示，孩子上周二（8日）晚上告訴他，涉事的音樂老師於當日上午為了維持班級秩序，要求學生全體自打巴掌，且表明若打得不夠響就要不斷重新打。音樂老師體罰完畢後，班主任得知有學生擾亂課堂秩序，隨即接力要求學生全體到操場罰站直至下課。張先生隨即與其他家長聯絡，發現多個孩子都在家長追問下說出同樣遭遇，並在上周三（9日）早上表現出抗拒上學的情況，家長隨即向校方提出交涉，之後部分家長代表前往學校溝通。

該校校長證實自打巴掌和在太陽下罰站情況屬實，都是老師為維持秩序之舉，校委會已決定取消涉事老師的年度評優，並責令他們在班級與家長群道歉，若後續再發現類似情況就會上報上級部門處理。校方指，涉事音樂老師剛剛畢業參加工作，由於不是教育學專業畢業而缺乏教育學和心理學專業背景，在教學方式上出現問題。