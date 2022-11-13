台男租屋輕生變凶宅　繼承者需賠償170萬新台幣

台灣一名陳姓科技廠董事在台中租屋處輕生，該單位的業主認為其行為令單位變成「凶宅」而價值減損，因此向有繼承權的2名兄弟索償206萬（新台幣，下同，約51.8萬港元）。法院經考慮鑑價報告後，判陳男的兄弟賠償近170萬元（約42.5萬港元）。

台媒上周六（12日）報道，莊姓業主主張陳男於2021年2月24日與他簽訂每月交付2.3萬元（約5,800港元）租金的合約，但對方卻於同年8月在屋內輕生，導致物業變成凶宅價值減損，且當初合約就已經訂明「如承租人個人行為造成凶宅，承租人需負全部責任」，因此對有繼承權的2名兄弟求償。而陳男的兄弟辯稱，輕生的行為雖使房屋變為凶宅，但並未形成市場接受度及價值低落的情況，且輕生行為是瞬間意念所致，難認有背於善良風俗行為或未盡善良管理人注意義務。

台中地院表示，在不動產市場中凶宅交易機會、價格和租金水準都會較低，且受強制執行法限制必需在法定不動產交易透露房屋是否曾發生「非自然死亡」事故。法院在委託不動產估價師事務所進行鑑價，報告指涉事物業減損價值約22.05%，遂作出上述判決，全案可上訴。