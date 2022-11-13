全省增4268宗本土新冠　多區全員核酸檢測

廣東省衞健委周日（13日）通報稱，全省前一日新增4,268宗本土新冠病例再創新高，其中480宗屬於本土無症狀轉確診。廣州市新增4,126宗新症佔全省的約96%，多屬於無症狀轉確診，該市近日啟用廣交會展館作為琶洲方艙醫院。荔灣區、花都區和南沙區等多地於周日開展全區全員核酸檢測，當局要求在結果出爐前需減少人員流動。

廣州市衞健委指出，海珠區近兩日社會面未發現新增感染者，新個案仍高度集中在管控區，但荔灣及番禺仍有散發零星陽性個案，存在社區傳播風險。另市疾控中心表示，海珠區疫情防控的效果顯現，實時傳播指數已降至1.6，但仍處於高位平台期，荔灣及番禺的傳播指數連升多日後亦出現下降，但全市疫情形勢依然嚴峻，天河、越秀區的傳播指數有所回升，須繼續防止反彈。

據內地實行20條優化防疫措施後，廣州市已對16,527名次密接解除隔離，海珠區已派生活物資包80.87萬份。另廣州市番禺區多個社區正開展疫情防控工作，需要大量防疫和生活保障物資，各地企業籌集價值接近40萬元人民幣（約45萬港元）的抗疫物資運抵當地，包括30萬個一次性使用醫用口罩和20箱1,000套醫用一次性防護服等。