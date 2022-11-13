內地昨增14761本土新冠　廣東佔最多

國家衞健委周日（13日）通報，內地前一日新增14,761本土新冠病例，分別為1,675宗確診和13,086宗無症狀感染。其中以廣東省的4,268宗新症佔最多，其次為河南省和重慶市。惟內地近日頻現過度防疫等亂象，黑龍江大慶市肇州縣強調堅決杜絕類似事件等不當執法再次發生。重慶市委書記陳敏爾上周六（12日）則表示，讓防控更加精準、服務更有溫度。

北京市上周六新增235宗本土病例，因應中央發布進一步優化防控工作的20條措施，自周日起調整密切接觸者和入境人員的隔離期限，不再甄別密切接觸者的密切接觸者，調整風險區等級和入境人員受感染的判定標準。市當局又啟動長期滯留京外人員專項救濟，推送解除「彈窗限制」、購票限制，相關措施自周日凌晨零時起生效。

上海市上周六新增10宗本土病例，徐匯區原定於周日舉行的全區全員核酸篩查取消。而肇州縣近日一間奶茶店疑因沒先說「進店掃碼」被勒令關閉，引發輿論關注。針對肇州縣市場監督管理局幹部執法不當事件，縣政府上周六召開會議強調要深刻吸取教訓，文明執法，做好疫情防控工作之餘，堅決杜絕此類事件再次發生。