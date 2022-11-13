鄭州富士康增4日隔離津貼　新員工每天400人民幣

早前爆員工發離廠返鄉潮的河南鄭州富士康廠房，目前正積極招聘並發放重新入職補貼，盼員工返回工作崗位。鄭州富士康合作勞務處周日（13日）回應稱，該廠推出招工隔離生活津貼，4天可獲得1,600元（人民幣，下同，約1,784港元），以吸引新員工應聘。

鄭州富士康自上周三（9日）至周六（19日）進入地市隔離點的新招募員工，由早前每天100元（約112港元）增加至每天400元（約446港元）的隔離生活津貼，包括3天地市隔離和1天點對點輸送報到時間。自周六或之前報到的新招募員工，在職滿30天，額外享有3,000元（約3,345港元）津貼；自下周日（20日）至下周六（26日）報到的員工，在職滿30天可額外享有2,000元（約2,230港元）津貼，隨當月薪資發放。

惟近日有網傳消息稱，該廠因為疫情原因有很多員工離職返鄉，部分員工未能在離開前清理宿舍，大量行李留在房間內。廠房工作人員被指直接將大批行李扔到樓下，清理宿舍讓新員工入住。有網民稱，部分員工在工廠內工作超過7年至8年時間，因疫情返回老家，行李來不及整理帶走，「沒想到行李都被扔出來了，被這樣對待，感覺心寒」。