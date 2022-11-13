Tesla失控加速釀2死3傷　交警排除毒駕可能

廣東省潮州市一名男子日前駕駛型號為「Model Y」的特斯拉（Tesla）電動車，途中懷疑失控，以每小時198公里的速度狂奔近兩公里，期間連撞多車，造成2死3傷。內媒周日（13日）報道，交警經過檢測排除了涉事司機酒駕毒駕的可能，正對車輛進行檢測，惟目前包括特斯拉公司，仍未給出一個確定的說法。

事發於本月5日上午6時許，55歲詹姓司機準備把車停泊在自家經營的水泥店門口時，煞車掣及P檔竟突然失靈沒有反應，無法停車。詹男被迫繼續開車，詎料車速愈來愈快，避讓不及撞到一輛兩輪摩托車及擦碰一架單車，隨後又在左前輪爆胎的情況下，撞散一輛三輪摩托車及直輾一名騎單車的高中生，最後撞上一個商舖門口的大貨車和麵包車後才停了下來。

事故共造成兩輪摩托車司機和騎單車的高中生當場斃命，三輪摩托車司機、另一騎單車的人及詹男3人受傷，多輛車損毀。詹男兒子表示，父親當了20多年的貨車司機，身體健康。事故令他肋骨斷了幾根，腦震盪，暫時沒有生命危險。由於詹男在撞倒三輪摩托車後被氣囊彈出導致昏迷，對此後發生的事情都沒有印象，他醒後得悉自己撞死人，感到非常愧疚難受。

微博有人聲稱聯繫到特斯拉官方，對方回應指，涉事車輛後台數據顯示，該車在高速行駛過程中，煞車燈長時間沒有點亮，與反映的情況脗合。車輛電門被長期深度踩下，並一度保持100%；全程沒有踩下煞車的動作；行駛期間司機4次短暫按下P檔按鈕，又快速鬆開，同時制動燈也快速點亮並熄滅；另指警方正在尋求第三方鑑定機構進行鑑定以還原事故真相。