內地昨增16072宗本土新冠　重慶孕婦未及送醫流產

國家衞健委周一（14日）公布，前一日內地新增16,072宗本土新冠病例，包括1,747宗確診和14,325宗無症狀感染，廣東、河南、重慶及內蒙古均錄得四位數新症。其中重慶市新增2,297宗本土個案，該市周日（13日）指當地4個區75%新症在社會面發現，防控任務艱巨，強調要把涉疫風險人員全部撈乾，絕不能讓疫情回流擴散。九龍坡區傳出有孕婦因社區封控延誤送醫導致流產，官方向當事人道歉並作出補償。

重慶市政府周日舉行疫情記者會稱，該市39個行政單元均有感染報告，13個區縣報告感染個案逾百宗，沙坪壩區、九龍坡區、渝北區均已逾千宗。從感染者發現來源看，中心城區新增感染者社會面發現比例仍然較高，疫情形勢異常嚴峻複雜，防控難度前所未有。同日市委、市政府進行防疫工作調度部署，要求縮短追查和找出感染者的時間，安全有序做好轉運工作，加快方艙醫院建設投用，滿足涉疫風險人員隔離要求，堅持分類施策、精準治療。

關於網傳九龍坡石橋鋪四季香山小區一孕婦送醫延誤一事的初步調查情況，區委區政府周日公布初步結果稱，當時社區唯一的轉運車已被另一名癌症患者和兩名孕婦預約，而社區無其他車輛，導致送醫安排遲遲未落實。調查指出，事件反映社區車輛保障不及時，社區工作人員應變處置能力不足，區委區政府已向當事人道歉，並責成有關方面給予當事人補償，已獲當事人諒解。同時，區紀委監委對有關幹部立案調查，相關部門對物業公司進行詳細調查，並對相關責任人嚴肅處理。