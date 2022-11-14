廣州海珠區局部重開地鐵巴士　市場限流開放

廣東省周日（13日）新增4,648宗本土新冠個案，包括707宗確診和3,941宗無症狀感染，仍是內地疫情最嚴重的地區。連日嚴控人員流動的廣州市海珠區周一（14日）宣布調整防控措施，部分區域恢復地鐵及巴士營運，有序恢復生產生活秩序。

廣州市海珠區新冠疫情防控指揮部辦公室通報指，周一起調整東曉路接昌崗路以西，科韻路以東區域的社會面疫情防控措施。其中公共交通恢復營運，其他車輛包括的士、網約車、社會車輛、電動車、單車等，在嚴格落實疫情防控措施下有序流動。黨政機關、企事業單位有序恢復正常秩序，商店超市、農貿市場、美髮店按最大接待量的75%限流開放，進入經營場所須持有24小時內核酸檢測無感染證明。

餐飲服務單位恢復營業，但禁止堂食，只提供到店自取、外賣訂餐服務。娛樂場所、戲院、健身室、室內景點、博物館等密閉半密閉場所繼續暫停營業。養老院、月子中心等特殊場所、各大專院校等繼續封閉管理，中小學階段學校、幼兒園繼續暫停返校及線下教學，託育、託管機構繼續暫停服務。當地倡導民眾非必要不離開本區域，並按照要求開展核酸檢測，盡量減少外出。