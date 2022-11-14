陸美戰機台灣以東較勁3天　出動共逾400架次

台媒周一（14日）引述台軍方消息指，中國大陸與美國戰機月前在台灣東部太平洋海域，連飛3天3夜較勁，期間美方出動逾100架次戰機，中方則出動逾300架次，徹夜未停。台軍方人士認為，美軍是藉「長程奔襲」訓練，測試解放軍應對能力，以及其能耐與底線，陸方則採取「逢艦必跟、逢機必查」方針應對；雖然台軍全程監控掌握，但「根本插不上手」。

報道指，當前每天在台海空域活動的軍機接近300架次，包括戰機、慢速機與無人機，創下多年來新高。當中主要是台軍戰機巡弋與訓練，其次為解放軍軍機，以及美國、日本等國的軍機。據報，陸美軍機月前在台灣東部太平洋海域上空較勁3天，美方大多出動F16戰機，可能是從美軍關島基地起飛，並在空中加油，如此大批次開展長程奔襲訓練是近年罕見。

據台方監控所知，陸方派出3倍兵力應對美軍戰機，即以3架對1架的空中優勢回應，解放軍軍機在這3天全程沒有故障，未見戰機信號異常出現中途返航等情況。近年解放軍軍機侵擾台西南空域，或在海峽中線以西執行戰備警巡等任務，亦未出現故障。台軍方官員又指，解放軍軍機各型空對空導彈，從未在台海空域或東太平洋試射，避免台方收集相關參數。