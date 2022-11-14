台南市議員候選人涉買票獲釋　雲林村長賄選到案

台灣台南市爆出首宗市議員候選人賄選案，某山地原住民選區市議員候選人涉以每票1萬至1.5萬元（新台幣，下同，約2,520港元至3,780港元）向選民賄選，檢方訊後聲請羈押。但台媒周一（14日）報道，台南地方法院審酌相關證據，認為該候選人涉犯投票行賄罪嫌重大，但難認有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，當庭釋放。

此次台南市山地原住民議員候選人包括賴惠美、施余興旺和伍宗康，但官方暫未公布涉事者身份。台南地檢署上周六（12日）派員前往該候選人競選總部等處所搜索，並拘提該人及其兩名助理到案，同時帶走17名選民釐清案情。該候選人雖承認有分別向其中兩名證人付錢，但否認賄選，辯稱是交通費。台南地院認為罪證明確，但不認為該候選人會逃亡，決定當庭釋放，檢方提出即時抗告。

另在雲林縣亦爆出現金賄選，雲林地檢署周一表示，水林鄉柳姓村長候選人涉嫌於登記參選後以每票3,000元或4,000元（760至1,010港元）賄賂選民，並請求投票支持。檢已通知柳某及受賄民眾共6人到案，受賄選民交回不法所得的9,000元（約2,280港元）現金，柳某則被諭令10萬元（約2.52萬港元）交保候傳。