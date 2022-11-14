鄭州5人露營遇疫情封控　受困荒野22日

河南省衞健委周一（14日）公布，前一日該省新增3,014宗本土新冠病例，其中2,981宗由鄭州市報告。該市本月至今新增感染人數累計逾萬人，市長何雄強調正努力在最短時間內實現全域社會面清零。有當地人上月中到黃河灘露營，返回時遇上疫情爆發、道路封控，5人被困在荒野22日，期間要挖坑取暖、摘豆充飢，直至本月初解控才得以返家。

河南周日（13日）新增本土確診和無症狀感染病例各有225和2,789宗，其中鄭州分別佔224和2,757宗。該市已連續6日新症達4位數字，何雄近日督導防疫工作時指出，要提高核酸檢測質效，強化流調溯源，加快追蹤感染者並覆核，切實做到應隔盡隔，避免戰線擴大、時間延長，盡快恢復正常生活秩序。因應國務院早前宣布優化防疫的20條政策，該市二七區、經開區、航空港區、管城區、惠濟區、新密區滎陽區周日均宣布取消當地疫情中風險區。

在鄭州滎陽市一間獸藥公司任職的劉琦（化名），上月12日與4名友人一起驅車到黃河邊露營。同月14日他們回程時，才發現去程的村路已封，各人所持的核酸證明也已過期。各人原以為封控數日便解除，誰知鄭州疫情日益嚴峻，他們隨之面臨食物短缺問題。各人期間以野生薯仔、南瓜和擱淺的魚充飢，後來獲村民提供米麵、豆和肉等食物。由於天氣寒冷，各人靠燒柴生火和挖地坑取暖。另被困荒野期間，他們從沒洗澡，衣服從白穿到黃再變黑。直至本月2日當地逐步解封，村道圍板拆除，他們終於能回家，第一時間是洗澡和躺在床上。