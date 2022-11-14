深圳女僱員享生理假惹熱議　可休1至2天

內地周日（13日）網傳「深圳痛經假經確診可休1到2天」登上熱搜榜，廣東省深圳市人社局官網回覆稱，《女職工保健工作規定》對生理假早有明確規定。據不完全統計，目前至少北京、上海、陝西、山西、安徽、浙江、湖北、江蘇、江西、山東、甘肅、湖南、四川等10多個省市，在地方性規定中明確對女性僱員的這一權益。

針對政協委員程宗玉《關於保障女職工享有生理假期的提案》，深圳市人社局官網近日回覆稱，患有重度痛經及月經過多的女職工，經醫療或婦幼保健機構確診後，月經期間可適當給予1至2天的休假。據悉，有關規定於1993年原衞生部、全國總工會等5部門聯合頒布的《女職工保健工作規定》中早已列明。

另針對上述提案中有關逐步推廣並健全企業女職工關愛衞生室的建議，深圳市人社局回覆稱，《女職工保健工作規定》第七條第二款規定，女職工在100人以上的單位，應逐步建立女職工衞生室，健全相應的制度並設專人管理。女職工每班在100人以下的單位，應設置簡易的溫水箱及沖洗器。對流動、分散工作單位的女職工應發放單人自用沖洗器。