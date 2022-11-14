民眾未核酸檢測卻有結果　採樣人員受處分

內蒙古的新冠疫情持續嚴峻，並傳出各種檢測亂象。烏蘭察布市集寧區有民眾舉報其家屬在未參加核酸採樣的情況下，卻查詢到核酸檢測結果，官方周日（13日）公布處分涉事採樣人員。呼和浩特市另有民眾舉報核酸結果造假，自己因而被送進方艙繼續隔離。

集寧區官方通報，舉報人稱有家屬上周六（12日）未參加核酸採樣，但負責的網格長葛某某、張某某和張某未按規定對其補採，而是通過「新增家人」功能採集其資訊，隨即對該採樣管封箱送檢。點位長陳某作為採樣點負責人，沒嚴格監督把關採樣工作，區住保中心對其作出警告，涉事的葛某某和張某某被開除，張某亦被辭退。

另在呼和浩特市，一名張姓男子舉報呼和浩特斯凱瑞醫學檢驗所有限公司檢測報告涉造假。他稱自己在本月4日晚因密切接觸，被帶至隔離點集中隔離5天，原定在上周四（10日）凌晨零時結束隔離。他指控上述公司核酸造假，使本來的結果為無感染的報告變為受感染，自己再被送到方艙隔離至今。涉事公司負責人強調不會造假，已展開自查。至於賽斯基因科技有限公司存在核酸檢測結果造假一案，法人署某及員工姜某被採取刑事強制措施。