客戶質疑網購App手機侵權　平台稱僅刪暫存檔案

內地有網民上周六（12日）發文表示，自己雙11購物節利用網購網「得物」買東西，時出現問題，於是向平台反映並上傳影片作證據。誰知，網民的手機其後發通知顯示，平台竟將其手機內的影片刪除，質疑平台擅取其手機權限。惟平台事後回應，刪除的只是軟件存於手機的暫存檔案。

得物App官方微博周日（13日）就網民指其調取手機權限的指控發公開聲明，強調平台完全沒有任何動力去做刪除用戶相冊等不合規的行為；同時，對於用戶的海量影片內容，平台亦沒有相應技術能力進行批量識別，甚至定向刪除。另根據其他知名App遇到類似情況的公開報道，當App對產生的暫存檔案進行管理操作時，手機系統會將其判定為異常行為，並出現類似的誤報。因此，平台針對客戶反映的情況，正在與客戶及廠商溝通核查。

到周日深夜，得物App再對另一客戶反映「手機提示得物刪除視頻」的事件作詳細說明。該平台稱，刪除的是暫存檔案，目前「為避免佔用用戶手機空間」。有手機維修師傅指出，網民反映的情況較少出現。湖北律師陳亮稱，若手機App未取得用戶同意，刪除其手機裏的影片等文件資料情況屬實，則明顯屬於侵權行為，應立即停止並承擔賠償責任。