期刊撤吉林大學醫院論文　涉學術不端行為

國際學術期刊《細胞生理學和生物化學》近日撤回一篇多年前由吉林大學中日聯誼醫院醫生學者發表的論文，內容是有關中藥材三七抗動脈粥樣硬化的研究。據稱，該論文被撤回的原因是有關研究被發現存在學術不端行為。而涉事論文的3名作者，也遭所屬單位處分。

涉事論文於2018年11月30日發表，惟該學術期刊於上月31日在網上發表撤稿說明稱，出版商和編輯部撤回該論文，原因是論文發表後，有人對其中一些數據的完整性提出憂慮，作者回應了相關詢問並提供原始數據。這些材料經審查，反映了論文中的數據。但最近，論文作者所在機構公布調查結果表明，論文結果方面被發現存在不當行為的證據。期刊曾要求作者所在的機構提供關於調查結果的更多細節，但未獲回應。期刊亦要求作者在規定時間內就上述調查結果評論，同樣未獲回應。

內媒指，涉事論文存在不當行為的證據，是引述自中國科技部今年5月發布的「部分高校醫學科研誠信案件調查處理結果公開通報情況匯總」。相關通報稱，論文存在編造研究過程的行為。論文通訊作者孫大軍除被取消科技計劃項目申報資格8年，取消各類評獎評優、晉升申報資格，扣發津貼和禁止參加研究生招生資格審查。至於兩名第一作者，付常庚被給予留校察看處分；尹德馨則被終身取消科技計劃項目申報資格，取消各類評獎評優資格，取消晉升申報資格，扣發津貼，禁止參加研究生招生資格審查3年，同時撤銷副主任醫生、副教授職務。