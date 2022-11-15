內地昨增17772宗本土新冠　廣東再多逾5千宗

國家衞健委周二（15日）公布，前一日內地新增17,772宗本土新冠病例。其中，廣東省單日新症數目創下本輪疫情新高，周一（14日）再多5,633宗本土病例，分別為586宗確診和5,047宗無症狀感染。其餘重慶市、河南省和內蒙古市新症也達4位數字。

廣東新症絕大多數在廣州市，該市周一新增5,529宗本土病例，分別為552宗確診和4,977宗無症狀感染。據該市周一舉行的疫情記者會獲悉，該市疫情處於波動上升期，部分片區的聚集性疫情仍在發展，社會面散發病例時有出現，疫情社區傳播、跨區域滲透的風險持續，傳播鏈未完全阻斷。海珠、越秀部分區域、荔灣、番禺全域，將繼續加強社會面疫情管控措施。海珠區仍是新症最多的區域，但部分區域周一凌晨已解封，其中連接海珠區和越秀區的海珠橋也恢復通車。

廣州市海珠區副區長蘇明慶表示，海珠區連續3日加強全域管控取得一定成效，但是疫情傳播風險尚未完全阻斷。由廣州實驗室聯合金域醫學等科技力量研發出的五艙合一「獵鷹號」硬氣膜實驗室，在位於廣州琶洲的廣州國際採購中心內搭建完成，並投入使用。目前，該中心最高單日核酸檢測量可達8萬人份（管），主要承接來自廣州市海珠區鳳陽街道封控區的樣本。