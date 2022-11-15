中法領導人峇里會晤　同意加強中歐合作

正在印尼峇里島出席二十國集團（G20）峰會的中國國家主席習近平和法國總統馬克龍，周二（15日）上午舉行會晤。內地官媒報道，中方於會上指出中法、中歐應堅持獨立自主、開放合作的精神，推動雙邊關係在正確軌道上行穩致遠，為世界注入穩定性和正能量。法方表示願意積極促進歐中對話合作，雙方也就烏克蘭局勢交換了意見。

習近平表示，過去3年兩國通過各種方式密切溝通，使中法關係保持了積極發展勢頭，兩國重要合作取得積極進展。中國堅定不移推進高水平對外開放和中國式現代化，將為包括法國在內的世界各國提供新機遇。他指雙方應着眼未來做好頂層設計，相互尊重彼此核心利益和重大關切，深化務實合作，推動傳統領域不斷取得新進展，積極挖掘綠色能源、科技創新等領域合作潛力。雙方應該擴大雙向貿易和投資，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護國際經貿規則和秩序。他希望法方推動歐盟繼續奉行獨立和積極的對華政策，並為中國企業在法國發展提供更加公平、公正、非歧視的營商環境。

馬克龍稱，該國秉持獨立外交，反對陣營對抗。面對當前動盪國際形勢，法方盼與中方繼續秉持相互尊重、平等互惠精神，密切高層往來對話，深化經貿、航空、民用核能等領域合作，並歡迎中國企業赴法國開展合作。法方願同中方加強多邊溝通協作，共同應對氣候變化、糧食危機和保護生物多樣性等全球性問題。關於烏克蘭局勢，習近平強調中方在烏克蘭危機上的立場明確一貫，主張停火、止戰、和談，國際社會應為此創造條件，中方也將繼續以其方式發揮建設性作用。