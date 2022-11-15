傳海珠區居民上街抗議封控　警射高壓水槍鎮壓

廣東省廣州市新冠病例持續高企，在疫情最嚴重的海珠區，周一（14日）傳出有市民上街反對當地政府實施的封控措施，不但毀壞圍欄，更推倒警車。警方其後到場鎮壓，又對示威者發射高壓水槍。有消息指，事件起因為外來勞工不滿封控措施影響生計，要求政府提供減免租金和派發食物等安排。另傳有孕婦即將分娩卻被封控在家，結果一屍兩命，因而引起眾怒。

據指發生衝突的地點為海珠區城中村。從網傳影片所見，不少市民湧上街道，一邊推倒限制居民進出的圍欄，一邊叫囂。亦有人合力將停泊在路上的警車推翻，並向身穿防護衣的工作人員投擲雜物，現場有市民歡呼鼓掌。事發後警車駛往現場，有警員圖破門進入小區遭遇居民反抗，遂發射高壓水槍鎮壓。

事件起因有指是從湖北到當地打工的外省人，拒絕透過政府提供的平台購買物資，要求政府免費派發。示威者又要求業主減租免租，同時要政府解決他們回鄉自費隔離的費用問題，以及在當地隔離給予每人每日200元人民幣（約225港元）補償。涉事衝突畫面未能在微博上找到，但不少網民就事件發文，認為有問題應理性解決，不應惡意宣洩和擾亂社會秩序。