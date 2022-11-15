石家莊取消常態化核酸檢測　官稱非「躺平」

國務院聯防聯控機制上周發布了優化疫情防控工作的20條措施當中，對全員核酸檢測作出規定，指出一般不再按行政區域開展全員核酸檢測。截至周一（14日）下午，內媒發現河北省石家莊市、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市、上海市等地均宣布取消或暫不開展區域全員核酸檢測。石家莊市委書記張超超表示，該市調整防疫措施決不是「躺平」，也決不是「全面放開」。

有家住石家莊市長安區的市民周一發現，小區內免費的核酸檢測點不見了，進出小區也不再需要持有之前發放的「核酸已採集卡片」，其子就讀的小學當晚也召開家長會通知恢復面授課事宜。有當地商場工作人員表示，進入商場不查驗核酸，只要健康碼綠碼。報道指，目前石家莊確實不要求全員強制核酸檢測，只對重點人群及重點工作崗位施行。石家莊地鐵和巴士也自周二（15日）起不再查驗核酸有效期。但有民眾周二接到通知，部分常態化核酸點已恢復營運。石家莊衞健委工作人員回應稱，為方便市民就近檢測，部分核酸檢測網點陸續恢復，具體安排再作通知。

多名專家表示，盡量不做全員核酸檢測是一個積極改變，如果感染確診數目很小的時候，全員檢測就是大海撈針。有不具名公衞專家受訪時表示，大規模核酸檢測給不少地方財政帶來很大壓力，而且因為採樣人員長期高負荷運轉，現在核酸採樣的規範性也面臨挑戰；但20條措施剛剛才頒布，各地還在摸索核酸檢測政策。